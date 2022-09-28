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В России назвали нижнюю точку спада экономики

Глава Минэкономразвития Решетников: нижняя точка спада экономики наступит в 4-м квартале
СюжетСанкции против России:
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские власти спрогнозировали, когда наступит нижняя точка спада отечественной экономики. Сроки назвал глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

По словам министра, нижняя точка экономического спада будет пройдена в четвертом квартале текущего года. «По итогам 2022 года ВВП сократится на 2,9 процента», — напомнил он. Отдельно Решетников подчеркнул, что санкции против России будут долгосрочными.

Резкого спада ВВП страны не видят и в Кремле. По мнению президента, Россия успешно справляется с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на «экономический блицкриг», но их тактика не сработала, утверждает он.

В недавнем разговоре с Reuters бывший заместитель министра финансов и главы ЦБ, банкир и член совета директоров Unipro Олег Вьюгин рассказывал, что российская экономика могла бы вырасти на 5-6 процентов в 2022 году, если бы не влияние санкций. По его словам, санкции работают, так как вместо роста российская экономика столкнется с падением на 4 процента. Но эффективность санкций составляет лишь 30-40 процентов, так как Россия успешно применяет механизмы для их обхода.

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Платон Щукин
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