В России назвали нижнюю точку спада экономики
Российские власти спрогнозировали, когда наступит нижняя точка спада отечественной экономики. Сроки назвал глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».
По словам министра, нижняя точка экономического спада будет пройдена в четвертом квартале текущего года. «По итогам 2022 года ВВП сократится на 2,9 процента», — напомнил он. Отдельно Решетников подчеркнул, что санкции против России будут долгосрочными.
Резкого спада ВВП страны не видят и в Кремле. По мнению президента, Россия успешно справляется с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на «экономический блицкриг», но их тактика не сработала, утверждает он.
В недавнем разговоре с Reuters бывший заместитель министра финансов и главы ЦБ, банкир и член совета директоров Unipro Олег Вьюгин рассказывал, что российская экономика могла бы вырасти на 5-6 процентов в 2022 году, если бы не влияние санкций. По его словам, санкции работают, так как вместо роста российская экономика столкнется с падением на 4 процента. Но эффективность санкций составляет лишь 30-40 процентов, так как Россия успешно применяет механизмы для их обхода.