Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

Yonhap News: КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных.

Согласно их данным, запуск был произведен в период с 18:10 до 18:20 (12:10-12:20 по московскому времени) в сторону Японского моря.

Ранее агентство предупредило, что вероятность новых ядерных испытаний в Северной Корее серьезно возросла. Сообщалось, что власти КНДР могут провести ядерные испытания этой осенью.

С начала года КНДР провела более десяти испытаний вооружения. Последнее состоялось 25 сентября, его зафиксировали в минобороны Японии.