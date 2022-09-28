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Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

Yonhap News: КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных.

Согласно их данным, запуск был произведен в период с 18:10 до 18:20 (12:10-12:20 по московскому времени) в сторону Японского моря.

Ранее агентство предупредило, что вероятность новых ядерных испытаний в Северной Корее серьезно возросла. Сообщалось, что власти КНДР могут провести ядерные испытания этой осенью.

С начала года КНДР провела более десяти испытаний вооружения. Последнее состоялось 25 сентября, его зафиксировали в минобороны Японии.

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Татьяна Антоненко
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