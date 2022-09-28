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В Норвегии заявили об остановке движения через погранпункт с Россией

Daglabet: движение через пограничный пункт между Россией и Норвегией остановилось

Фото: Mikita Karasiou / Unsplash

Движение через пограничный переход между Россией и Норвегией Стурскуг — Борисоглебский остановилось. Об этом сообщает Daglabet со ссылкой на полицейский участок норвежского Финнмарка.

Отмечается, что движение через Стурскуг в Норвегию было остановлено в среду, 28 сентября, в 13:15. «Мы не получали никакой информации от российской стороны, поэтому сложно сказать, ввела ли Россия ограничения на поездки или это связано с обычными колебаниями», — говорится в сообщении.

27 сентября министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что контроль на границе с Россией ужесточен. У въезжающих на территорию страны спрашивают цель поездки, а также на какие средства они собираются жить в стране. По данным МВД по Северной Осетии, на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.

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Марина Совина
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