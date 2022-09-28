Полиция Норвегии усилила контроль над газовыми объектами

Полиция Норвегии усилила меры безопасности на норвежских газовых объектах

Полиция Норвегии приняла ряд мер по усилению безопасности вокруг норвежских нефтегазовых объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщении норвежской полиции.

Отмечается, что меры начали усиливать после начала военного российско-украинского конфликта. Сейчас они продолжают усиливаться после инцидентов на газопроводах в Балтийском море.

«Инцидент на Балтике дает основание для продолжения и усиления этих мер, при этом мы не можем вдаваться в подробности и комментировать отдельные меры. Для полиции речь идет о том, чтобы помочь снизить уязвимость и защитить ценности в неопределенной ситуации», — говорится в сообщении службы экстренного реагирования.

По словам представителя службы Туне Ванген, за рисками возникновения угроз следит полицейская служба безопасности (PST). Местная полиция находится в тесном контакте с ней и постоянно оценивает, есть ли необходимость принимать меры в ответ на любые изменения.

Ранее 27 сентября оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.