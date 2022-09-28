Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на Шри-Ланке на ноябрьских праздниках

АТОР: стоимость туров на Шри-Ланку на ноябрьские праздники начинается от 150 тысяч рублей

Представители туристической индустрии раскрыли оптимальную стоимость туров на Шри-Ланку на ноябрьские праздники и Новый год. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, компания ICS Travel Group предлагает недельный тур на двоих туристов с отправлением в начале ноября и размещением в трехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков за 150 тысяч рублей. Семидневную путевку на Новый год с вылетом 29 декабря на аналогичных условиях — от 296 тысячи рублей.

У туроператора «Русский Экспресс» также можно приобрести туры на Шри-Ланку: стоимость семидневного отдыха на двоих в гостинице категории три звезды с завтраками начинается от 160,7 тысячи рублей, в четырехзвездочных отелях — от 170 тысяч. Пакетный тур на конец декабря обойдется от 340 тысяч рублей на двоих.

У туроператора TEZ TOUR цена за недельные путевки с проживанием в гостинице категории три звезды с завтраками в ноябре стартует от 188,6 тысячи рублей на двоих, на Новый год — от 325,4 тысячи.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. На воздушных линиях перевозчик обещает задействовать комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.