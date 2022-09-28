В Госдуме объяснили слова Володина о списках покинувших страну на фоне СВО

Депутат Гурулев: списки выезжающих россиян не ведутся, есть база пересекающих границу

Списки выезжающих россиян не ведутся, есть единая база пересекающих границу граждан. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулев, передает РИА Новости.

«Есть единая база пересекающих границу России. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — подчеркнул парламентарий.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в России ведутся списки покинувших страну на фоне специальной военной операции (СВО) и частичной мобилизации.

27 сентября стало известно, что на границе Челябинской области и Казахстана образовалось скопление людей, желающих попасть в республику. В пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону рассказали, что люди с разными целями пересекают границу, никаких ограничений нет.