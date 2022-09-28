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Володин рассказал о ведении в России списков покинувших страну на фоне СВО

Спикер Госдумы Володин рассказал о ведении в России списков покинувших страну на фоне СВО

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

В России ведутся списки покинувших страну на фоне специальной военной операции (СВО) и частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает REGNUM.

«У нас составляют списки тех, кто уехал. Уезжают, думают, что никто не видит, кто поехал, зачем поехал», — подчеркнул политик.

Кроме того, в настоящее время составляют списки тех, кто стоит на выезд из России, добавил Володин.

Ранее спикер Госдумы высказался о россиянах, которые в настоящее время стоят в очередях на границах с Грузией и Казахстаном. «А сейчас куда бегут? Там где мы создали стабильность, ЕврАзЭс, экономические свободы», — добавил Володин. Позже они «пересилят время, которое их напугало и встанут в очереди назад через границу», уточнил политик.

Оставанцы

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Сергей Истомин
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