Спикер Госдумы Володин рассказал о ведении в России списков покинувших страну на фоне СВО

В России ведутся списки покинувших страну на фоне специальной военной операции (СВО) и частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает REGNUM.

«У нас составляют списки тех, кто уехал. Уезжают, думают, что никто не видит, кто поехал, зачем поехал», — подчеркнул политик.

Кроме того, в настоящее время составляют списки тех, кто стоит на выезд из России, добавил Володин.

Ранее спикер Госдумы высказался о россиянах, которые в настоящее время стоят в очередях на границах с Грузией и Казахстаном. «А сейчас куда бегут? Там где мы создали стабильность, ЕврАзЭс, экономические свободы», — добавил Володин. Позже они «пересилят время, которое их напугало и встанут в очереди назад через границу», уточнил политик.