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Володин высказался о стоящих на границе с Грузией и Казахстаном россиянах

Спикер Госдумы Володин высказался о стоящих на границе с Грузией и Казахстаном россиянах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о россиянах, которые в настоящее время стоят в очередях на границах с Грузией и Казахстаном. Его слова прозвучали в эфире «Дума.ТВ».

По словам политика, россияне бросают свою страну, убегая в Казахстан и другие государства. «А сейчас куда бегут? Там где мы создали стабильность, ЕврАзЭс, экономические свободы», — подчеркнул Володин.

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Он добавил, что позже они «пересилят время, которое их напугало и встанут в очереди назад через границу».

27 сентября стало известно, что на границе Челябинской области и Казахстана образовалось скопление людей, желающих попасть в республику. В пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону уточнили, что люди с разными целями пересекают границу, никаких ограничений на это нет.

До этого Минобороны России сообщило, что в рамках объявленной частичной мобилизации не будет требовать от государственных органов Казахстана, Грузии и других стран принудительного возвращения уехавших туда россиян.

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Сергей Истомин
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