В российском регионе появилось скопление желающих попасть в Казахстан

Погранслужба Челябинской области сообщила о скоплении людей, желающих попасть в Казахстан

На границе Челябинской области и Казахстана образовалось скопление людей, желающих попасть в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

«Скопление желающих пересечь границу есть, но в целом ситуация далека от той, как ее пытаются представить общественности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что люди с разными целями пересекают границу, никаких ограничений на это нет. В свою очередь в пресс-службе правительства области подчеркнули, что у них имеется список граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

«В случае если человек из списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку», — объяснили в правительстве, добавив, что эта мера распространяется на всех граждан России, а не только на уроженцев Челябинской области.

Ранее Минобороны России заявило, что в рамках объявленной частичной мобилизации не будет требовать от государственных органов Казахстана, Грузии и других стран принудительного возвращения уехавших туда россиян.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.