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В России обнаружили проблемы более чем с половиной российской экспортной нефти

Эксперт Громов: более 60% экспортной нефти в России оказалось под санкциями или их угрозой
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Shutterstock

Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой, заявил главный директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. Его слова приводит ТАСС.

Проблемы обнаружены более чем с 60 процентами российской экспортной нефти и более чем с 70 процентами нефтепродуктов. В таких условиях необходимо перенаправить основные поставки российских энергоресурсов с запада на восток и активно развивать отечественную инфраструктуру, добавил он.

По его словам, основными странами, готовыми закупать российское топливо, были и остаются Китай и Индия. При этом КНР является одним из крупнейших импортеров российской нефти — в прошлом году Россия занимала 15,5 процента в общем объеме китайского нефтяного импорта. Фонд, который представляет Громов, ожидает, дальнейшего роста объемов как минимум до 20 процентов.

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Между тем Индия, которая до текущего года закупала достаточно небольшие объемы российской нефти, может стать новым крупным покупателем отечественного топлива. «И долгосрочный потенциал укрепления российско-индийского нефтяного сотрудничества существует, мы можем нарастить поставки в эту страну как минимум до 20 процентов от ее импорта», — отметил Громов.

В рамках усиления антироссийских санкций после объявления в России частичной мобилизации европейские страны планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть. Сегодня Еврокомиссия предложит соответствующую меру послам стран ЕС.

В августе текущего года на фоне санкций и укрепления национальной валюты доходы российского бюджета от продажи нефти и газа упали до минимума с июня 2021 года. Дополнительными угрозами для стоимости российской нефти остаются намерение стран G7 ограничить стоимость ее закупки, а также вступление в силу частичного эмбарго со стороны Евросоюза.

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Мария Грушко
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