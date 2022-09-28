Орбан рассказал о навязанных Брюсселем санкциях

Премьер-министр Венгрии Орбан призвал высказаться о санкциях, чтобы прекратить рост цен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан высказаться о санкциях в ходе национальной консультации, чтобы прекратить рост цен на энергию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Брюссель навязал санкции европейским странам, из-за чего цены «взлетели до небес». «Сейчас каждый европейский гражданин платит половину санкционной цены за энергию. Правительство сегодня на заседании приняло инициативу фракции "Фидес", мы запускаем национальную консультацию по вопросу санкций. Всех прошу высказать свое мнение, потому что только общими усилиями мы можем положить конец росту цен на энергию», — рассказал он.

Ранее Орбан назвал оскорблением предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счетов за энергию в Москву. Политик призвал не играть судьбами разгневанных высокими ценами людей. «В Европе все больше разгневанных людей... Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно!» — заявил он.