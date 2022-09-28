Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Орбан рассказал о навязанных Брюсселем санкциях

Премьер-министр Венгрии Орбан призвал высказаться о санкциях, чтобы прекратить рост цен

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан высказаться о санкциях в ходе национальной консультации, чтобы прекратить рост цен на энергию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Брюссель навязал санкции европейским странам, из-за чего цены «взлетели до небес». «Сейчас каждый европейский гражданин платит половину санкционной цены за энергию. Правительство сегодня на заседании приняло инициативу фракции "Фидес", мы запускаем национальную консультацию по вопросу санкций. Всех прошу высказать свое мнение, потому что только общими усилиями мы можем положить конец росту цен на энергию», — рассказал он.

Ранее Орбан назвал оскорблением предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счетов за энергию в Москву. Политик призвал не играть судьбами разгневанных высокими ценами людей. «В Европе все больше разгневанных людей... Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно!» — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в регионе на границе с Украиной
Брат Моисеева рассказал об изоляции певца от общества
Ревнивый россиянин задушил жену ремнем и получил 11 лет колонии
США и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики
Врач назвал мобилизованным россиянам способы сохранить здоровье ног
Мужчина сообщил об угрозе в московском метро
В России предложили ослабить налоговую нагрузку на металлургов
Орбан рассказал о навязанных Брюсселем санкциях
Еще в одной российской республике заявили о выполнении плана по мобилизации
Российская ведущая раскрыла детали пластической операции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.