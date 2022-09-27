Орбан назвал оскорблением предложения об отправке счетов за энергию в Москву

Орбан назвал оскорблением предложения главы ЕК об отправке счетов за энергию в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал оскорблением предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счетов за энергию в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик призвал не играть судьбами разгневанных высокими ценами людей. «В Европе все больше разгневанных людей... Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно!» — заявил он.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе заседания Европарламента предложила европейцам отправлять счета за энергию в Москву. «Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», — заявила она в ответ на критику французского евродепутата Манон Обри, продемонстрировавшей возросшие счета за газ и электричество от соотечественников.