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Орбан назвал оскорблением предложения об отправке счетов за энергию в Москву

Орбан назвал оскорблением предложения главы ЕК об отправке счетов за энергию в Москву
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал оскорблением предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счетов за энергию в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик призвал не играть судьбами разгневанных высокими ценами людей. «В Европе все больше разгневанных людей... Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно!» — заявил он.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе заседания Европарламента предложила европейцам отправлять счета за энергию в Москву. «Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», — заявила она в ответ на критику французского евродепутата Манон Обри, продемонстрировавшей возросшие счета за газ и электричество от соотечественников.

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Анжелика Бережная
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