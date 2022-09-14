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Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам отправлять счета за энергию в Москву

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала европейцев отправлять счета за энергию в Москву

Фото: Shutterstock

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе заседания Европарламента предложила европейцам отправлять счета за энергию в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

«Счета, которые вы показали нам, — да, как говорят французы, они "невыносимы"», — сказала глава ЕК по-французски.

«Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», — заявила она в ответ на критику французского евродепутата Манон Обри, продемонстрировавшей возросшие счета за газ и электричество от соотечественников.

Ранее председатель Еврокомиссии назвала сроки действия антироссийских санкций, пообещав продлевать их до тех пор, пока экономика России «не будет разорвана». «Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — настояла глава ЕК.

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Анжелика Бережная
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