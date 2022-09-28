Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление российских приложений

Роскомнадзор потребовал от компании Apple объяснить причины удаления приложений VK и Сбера

Роскомнадзор в среду, 28 сентября, потребовал от американской компании Apple объяснить причины удаления из онлайн-магазина App Store приложений VK и Сбера и ряда других. Об этом ведомство написало в Telegram.

«Роскомнадзор потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK. Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть "ВКонтакте" и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru», — говорится в заявлении ведомства.

Представители Роскомнадзора обратили внимание, что «ВКонтакте» является популярнейшей соцсетью в России с ежемесячной аудиторией, которая превышает 75 миллионов человек. По их словам, платформа входит в перечень социально значимых информационных ресурсов с бесплатным доступом на территории страны. Кроме того, отмечается, что приложения «ВКонтакте» и Mail.ru подлежат обязательной предустановке на мобильные устройства россиян.

В ведомстве подчеркнули, что действия Apple нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение и являются недопустимыми.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Apple раскрыть причины удаления из App Store приложений Сбера, ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», 2ГИС, «Домклика», «Юлы», «Аэрофлота» и Utair.

О том, что все приложения холдинга VK исчезли из App Store, стало известно вечером 26 сентября. Сообщалось, что из магазина приложений пропали «ВКонтакте», VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. Кроме того, из App Store была удалена почта Mail․ru.