Актер «Слэшера» Роберт Кормье умер в возрасте 33 лет в результате падения

Актер сериала «Слэшер» Роберт Кормье умер в результате падения на 34-м году жизни

Канадский актер Роберт Кормье, сыгравший в сериалах «Слэшер» и «Хартленд», умер на 34-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О смерти артиста сообщила его сестра. Кормье скончался в пятницу, 23 сентября, в больнице, куда он попал с многочисленными травмами после падения.

«Роберт был спортсменом, актером и отличным братом. У него была страсть помогать другим, и он всегда стремился достичь большего. На протяжении всей своей жизни он оказал влияние на многих людей, будь то семья, товарищи по команде, друзья. Память о Робе будет жить благодаря его страсти к искусству и кино, а также трем его сестрам, которые значили для него целый мир», — сообщила семья артиста.

В 2014 году Роберт Кормье окончил Академию актерского мастерства кино и на телевидении в Торонто. Спустя два года он исполнил эпизодическую роль в сериале «Назначенный выживший» с Кифером Сазерлендом в главной роли.

В фильмографии актера были такие проекты, как «Слэшер», «Хартленд», «Американские боги» и «Выкуп».

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