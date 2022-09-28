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Германия заявила о непризнании результатов референдумов на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Германия никогда не признает результаты референдумов в ДНР и ЛНР

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия никогда не признает результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

В ходе телефонного разговора Шольц указал, что Берлин «никогда не признает результаты» референдумов на востоке Украины и продолжит поддержку Киева.

«Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, поддержку в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия», — говорится в заявлении немецкого кабмина.

Ранее Шольц выступил за защиту отказывающихся от участия в спецоперации россиян.

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Татьяна Антоненко
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