Германия заявила о непризнании результатов референдумов на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Германия никогда не признает результаты референдумов в ДНР и ЛНР

Германия никогда не признает результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

В ходе телефонного разговора Шольц указал, что Берлин «никогда не признает результаты» референдумов на востоке Украины и продолжит поддержку Киева.

«Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, поддержку в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия», — говорится в заявлении немецкого кабмина.

Ранее Шольц выступил за защиту отказывающихся от участия в спецоперации россиян.

