Шольц выступил за защиту отказывающихся от участия в СВО россиян

Шольц поддержал предоставление в ФРГ защиты отказывающимся от участия в СВО россиянам

Необходимо предоставить защиту в Германии россиянам, отказывающимся от участия в специальной военной операции (СВО). С поддержкой подобного предложения выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту», — заявил канцлер. Вместе с тем он указал, что россияне должны будут пройти проверку безопасности.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готова принять россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации. По ее словам, они могут подать заявление на получение убежища в ФРГ.

22 сентября сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) задумалась над выдачей виз россиянам по гуманитарным соображениям после объявления в России частичной мобилизации. Представитель ЕК Анита Хиппер указала, что Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу указал, что будут призваны 300 тысяч резервистов.