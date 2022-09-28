Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц выступил за защиту отказывающихся от участия в СВО россиян

Шольц поддержал предоставление в ФРГ защиты отказывающимся от участия в СВО россиянам

Фото: Jason DeCrow / AP

Необходимо предоставить защиту в Германии россиянам, отказывающимся от участия в специальной военной операции (СВО). С поддержкой подобного предложения выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту», — заявил канцлер. Вместе с тем он указал, что россияне должны будут пройти проверку безопасности.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готова принять россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации. По ее словам, они могут подать заявление на получение убежища в ФРГ.

22 сентября сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) задумалась над выдачей виз россиянам по гуманитарным соображениям после объявления в России частичной мобилизации. Представитель ЕК Анита Хиппер указала, что Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу указал, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Володин рассказал о ведении в России списков покинувших страну на фоне СВО
Дом Хемингуэя оказался под угрозой разрушения из-за урагана
Оценены шансы Антохи МС выиграть суд над продюсером
Шольц выступил за защиту отказывающихся от участия в СВО россиян
Принятие новых регионов в состав России потребует внести изменения в Конституцию
Кремль заверил в способности бюджета России выдержать присоединение территорий
Германия заявила об участии в расследовании инцидента с «Северным потоком»
Стала известна причина удаления приложений VK из AppStore
Названы опасные последствия употребления алкоголя при стрессе
СБР отреагировал на информацию о получении биатлонистами сборной России повесток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.