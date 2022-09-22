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Еврокомиссия задумалась над выдачей виз россиянам после объявления мобилизации

ЕК обсуждает со странами ЕС выдачу гуманитарных виз россиянам после объявления мобилизации
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Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) задумалась над выдачей виз россиянам по гуманитарным соображениям после объявления в России частичной мобилизации. Об этом заявила в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анита Хиппер, передает ТАСС.

Комиссия уже ведет обсуждение вопроса со странами Европейского союза (ЕС). «Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище», — заявила Хиллер в ответ на вопрос о необходимости выдачи виз уклоняющимся от мобилизации.

Ранее страны Прибалтики, Польша и Финляндия заявили о запрете для россиян выезжать на территории их стран. 31 августа страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге.

21 сентября Латвия отказалась в целях безопасности власти выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые избегают мобилизации на территории своей страны.

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Анжелика Бережная
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