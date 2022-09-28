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Китай начал искать партнеров в космонавтике и не упомянул Россию

SpaceNews: Китай начал искать партнеров в космосе и не упомянул Россию

Фото: China Daily / Reuters

Китай начало искать союзников для предстоящих полетов на Луну и вглубь Солнечной системы, не упоминая при этом своего главного партнера — Россию. Об этом пишет американское издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что представители Пекина, выступая на Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в Париже, заявили, что открыты для сотрудничества по планируемым лунным миссиям Chang’e-7 и Chang’e-8.

Издание напоминает, что в настоящее время Китай уже сотрудничает с западными странами в освоении Луны. В частности, в космическом аппарате Chang'e-6 имеются шведские, французские и итальянские комплектующие.

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«Однако слон в комнате не упоминался», — пишет SpaceNews.

В сентябре «Роскосмос» сообщил, что в России разместят китайские станции Beidou, тогда как в Китае появятся российские станции Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

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Иван Потапов
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