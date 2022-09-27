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В России разместят три китайских станции Beidou

«Роскосмос»: Китай разместит в России три станции Beidou

Фото: Aly Song / Reuters

В России разместят китайские станции Beidou, тогда как в Китае появятся российские станции Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Об этом сообщает «Роскосмос».

Соглашение о размещении станций было достигнуто в присутствии генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбиня.

«Одновременное использование российской и китайской систем — ГЛОНАСС и Beidou — повышает точность и надежность навигации. Поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества по применению систем ГЛОНАСС и Beidou, а также навигационных технологий на их базе», — сказал Борисов.

Всего в России будет размещено три китайских станции: в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. В КНР также планируется расположить три российских станции: в Чанчуне, Урумчи и Шанхае.

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«Российско-китайское сотрудничество по спутниковой навигации, как и по другим направлениям в области исследования и использования космического пространства, будет в дальнейшем расширяться и укрепляться», — заключил Борисов.

Ранее компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) сообщила, что в России построили пятый навигационный космический аппарат «Глонасс-К».

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Иван Потапов
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