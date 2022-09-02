Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России построили пятый спутник «Глонасс-К»

В ИСС построили пятый навигационный космический аппарат «Глонасс-К»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России построили пятый навигационный космический аппарат «Глонасс-К». Об этом говорится в Telegram-канале компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС).

«В ходе производства уже проведены электрические, вибрационные, термовакуумные испытания спутника, а также проверки электромагнитной совместимости его бортового оборудования», — сообщили в компании.

После проведения заключительных операций «Глонасс-К» будет подготовлен для отправки на космодром.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

В августе генеральный конструктор Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Сергей Карутин заявил, что производство первого высокорбитального спутника семейства «Глонасс» завершится за полгода до его запуска, а сам космический аппарат будет запущен в 2026-2028 годы.

В апреле «Роскосмос» обещал запустить минимум 18 спутников «Глонасс-К2» к 2030 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС
Россиянам дали прогноз на стоимость кондитерских изделий
Кремль описал план действий в случае ограничений цен на российскую нефть
Посольство России назвало выгоды США от регулирования цен на российскую нефть
Российская секс-работница рассказала о неудачной попытке стать депутатом
Германия отправит дипломата на похороны Горбачева в Москве
Военный суд Мьянмы приговорил лидера оппозиции еще к трем годам тюрьмы
На Украине заявили о готовности нарастить экспорт электроэнергии в Европу
В России начал оживать вторичный рынок ипотеки
В России построили пятый спутник «Глонасс-К»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.