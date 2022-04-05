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В «Роскосмосе» пообещали запустить 18 спутников «Глонасс-К2»

В «Роскосмосе» пообещали к 2030 году запустить 18 спутников «Глонасс-К2»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

К 2030 году «Роскосмосом» планируется запуск минимум 18 спутников «Глонасс-К2» нового поколения российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), сообщает госкорпорация.

По словам начальника отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Ивана Ревнивых, в следующие три года планируется постепенная замена дейстующих «Глонасс-М» на «Глонасс-К». «А уже к 2030 году на орбите предполагается как минимум 18 космических аппаратов нового поколения "Глонасс-К2", благодаря чему точность навигационного обеспечения гражданских потребителей существенно повысится», — пообещал представитель госкорпорации.

Согласно Ревнивых, по состоянию на январь текущего года «средняя эквивалентная погрешность псевдодальности за счет космического сегмента в абсолютном режиме по гражданским сигналам составляла 1,32 метра», тогда как после выполнения федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» данный параметр достигнет 0,3 метра.

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7 января

В декабре 2021 года агентство ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» может быть запущен во втором квартале 2022 года.

В октябре того же года гендиректор «Информационных спутниковых систем» Николай Тестоедов заявил, что создание новых спутников «Глонасс-К2» обходится «Роскосмосу» в два раза дороже, чем космических аппаратов «Глонасс-К», и назвал это абсолютно естественным процессом.

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Иван Потапов
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