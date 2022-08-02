Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Конструктор раскрыл готовность высокоорбитального «Глонасса»

Генконструктор ГЛОНАСС Карутин: высокоорбитальный «Глонасс» запустят в 2026-2028 годах
Сергей Карутин

Сергей Карутин. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Производство первого высокорбитального спутника семейства «Глонасс» завершится за полгода до его запуска. Сроки готовности космического аппарата ТАСС раскрыл глава Роскартографии, гендиректор «Института навигации», генеральный конструктор Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Сергей Карутин.

«За шесть месяцев до запуска», — заявил Карутин.

По его словам, запуск первого высокоорбитального «Глонасс» намечен на 2026-2028 годы.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

В июле с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К».

В апреле «Роскосмос» пообещал, что к 2030 году запустит минимум 18 спутников «Глонасс-К2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Китай анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей
Россиянам назвали методы отсрочки старения мозга
США запретили своим компаниям расширять производство в Китае
В США перечислили использованное в спецоперации «оружие будущего»
Китай запустит неядерные ракеты возле Тайваня
Россиянам спрогнозировали рост цен на квартиры
Специалист назвал возможные способы взлома страницы Медведева
Трасс оговорилась и пообещала бороться за Путина
Олимпийский чемпион анонсировал возобновление карьеры Ковальчуком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.