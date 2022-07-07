«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» стартовал

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк

Боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России провел пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К». Ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«В четверг, 7 июля, в 12:18 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К"», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полета ракеты осуществляли средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

«Головная часть ракеты космического назначения "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-К" в расчетное время — 12:27 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б"», — добавили в Минобороны.

Спутник Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) «Глонасс-К» доставили на космодром Плесецк в июне.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что спутник «Глонасс-К» № 705, запущенный в октябре 2020 года, пополнил Глобальную навигационную спутниковую систему. По его словам, таким образом началось развертывание орбитальной группировки ГЛОНАСС нового поколения.