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На Украине предложили вернуть стране ядерный статус

На Украине появилась петиция к президенту Зеленскому о возвращении стране ядерного статуса

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На официальном интернет-портале президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением вернуть республике ядерный статус. Ее опубликовали 22 сентября.

«Настало время стать Украине в полной мере суверенным государством. Для этого должен быть расторгнут Будапештский договор, после чего должен быть заново приобретен ядерный арсенал», — говорится в тексте петиции.

К 28 сентября петиция собрала 269 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения президентом.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Украины.

Президент России Владимир Путин напомнил, что одной из основных причин начала спецоперации стали заявления Киева о возможной покупке и постановке на боевое дежурство ядерных ракет и изменении ядерного статуса Украины в нарушение Будапештского меморандума, который был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Великобританией, США и Украиной.

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Кристина Есикова
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