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Медведев призвал не допустить появления ядерного оружия у Украины

Зампред СБ Медведев заявил, что РФ сделает все, чтобы у Украины не было ядерного оружия

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Украины. Об этом заявил заметить Совета безопасности Дмитрий Медведев, его призыв опубликован в Telegram.

Он отметил, что Россия может применить ядерное оружие, только если на нее или союзников нападут. Использование подобного оружия Россией будет в соответствии с ядерной доктриной, добавил Медведев.

«Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал зампред Совбеза.

По словам Медведева, поставка современных вооружений — «просто бизнес для Запада, правда, густо замешанный на ненависти к России».

21 сентября президент России Владимир Путин предостерег страны Запада, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, глава государства пояснил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Анна Щербакова
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