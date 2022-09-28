Адвокат Медведчука рассказал о рычаге Украины по обмену военнопленными

Адвокат Медведчука: на Украине много людей обвиняют в госизмене для обмена военнопленными

Адвокат освобожденного украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин рассказал о большом количестве обвинений людей в госизмене на Украине, которых она использует в качестве рычага в переговорах с Россией по обмену военнопленными. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что множеству людей были предъявлены обвинения в госизмене и коллаборационизме. «И во многих и многих статьях, которые "пришивают" буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать его как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными», — сообщил адвокат.

Когда людей не меняют, их в дальнейшем судят и отправляют в тюрьму, отметил Рыбин. «Там никто уже не переживает за судьбы людей. Поверьте, очень много людей пожилого возраста, очень много людей, которые были журналистами, писателями, лидерами общественного мнения, которые уже находятся в тюрьме», — поделился он. По словам адвоката, этим людям приходится сталкиваться с жестоким обращением со стороны украинского общества.

Минобороны России 22 сентября объявило об обмене пленными между Россией и Украиной по итогу проведенных переговоров. В ведомстве доложили, что с территории Украины удалось вернуть 55 пленных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).