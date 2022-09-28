Власти Запорожья пообещали референдум в подконтрольной Киеву части региона

Рогов пообещал провести референдум в подконтрольной Киеву части Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области после ее освобождения будет проведен референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире РБК.

«Сейчас освобождена та часть, которая освобождена, — порядка трех четвертей, 73 процентов [территории]. (...) Запорожцы очень хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, (...) людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», — пообещал он.

Ранее власти Запорожья также говорили о планах провести референдумы на подконтрольных Киеву территориях. Глава администрации области Евгений Балицкий заявил, что жители оставшейся части региона будут решать ее будущее после освобождения.

Балицкий также сообщил, что референдум о присоединении Запорожской области к России можно считать состоявшимся. По его словам, 26 сентября местные избирательные комиссии фиксировали явку в 66,43 процента.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях 27 сентября завершились референдумы о присоединении к России. Во всех регионах подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.