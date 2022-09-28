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США выделили миллиард долларов на военную помощь Украине

Власти США выделили новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Власти США выделили новый пакет военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

Согласно заявлению, Вашингтон включил в новый пакет помощи Киеву 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что с начала военной операции России на Украине США выделили Киеву 16,2 миллиарда долларов помощи.

Ранее CNBC писало, что запасы вооружений и боеприпасов, которые США и ЕС предоставляли Украине в качестве военной помощи, стремительно заканчиваются, Запад не сможет восполнить их в краткие сроки. Научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош заявил, что на восстановление довоенных запасов вооружений уйдут месяцы.

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Виктория Кондратьева
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