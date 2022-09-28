США выделили миллиард долларов на военную помощь Украине

Власти США выделили новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов

Власти США выделили новый пакет военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

Согласно заявлению, Вашингтон включил в новый пакет помощи Киеву 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что с начала военной операции России на Украине США выделили Киеву 16,2 миллиарда долларов помощи.

Ранее CNBC писало, что запасы вооружений и боеприпасов, которые США и ЕС предоставляли Украине в качестве военной помощи, стремительно заканчиваются, Запад не сможет восполнить их в краткие сроки. Научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош заявил, что на восстановление довоенных запасов вооружений уйдут месяцы.