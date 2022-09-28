США заявили о готовности к сотрудничеству с талибами

В Госдепе США заявили, что Вашингтон готов к прагматическому сотрудничеству с талибами

Власти США готовы к прагматическому сотрудничеству с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившими власть в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст, передает ТАСС.

Политик рассказал, что американские чиновники контактировали с талибами после ликвидации в стране главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. «Мы поддерживали связь с лидерами "Талибана" после этого удара», — уточнил он.

При этом Уэст уличил боевиков в нарушении Дохийского соглашения и укрывательстве лидера «Аль-Каиды». «Даже после этого события мы готовы к прагматическому взаимодействию с талибами в отношении проблем, связанных с терроризмом», — заключил он.

О ликвидации аз-Завахири в ходе контртеррористической операции стало известно 2 августа. Тогда сообщалось, что лидер «Аль-Каиды» был убит ударом ракет Hellfire с беспилотника, когда вышел на балкон в своем убежище. Президент США Джо Байден позже заявил, что Вашингтон не позволит Афганистану вновь стать пристанищем для террористов.