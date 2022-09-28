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В Крыму высказались о референдумах в Херсонской и Запорожской областях

Спикер крымского парламента Константинов: референдумы разрушат власть Запада на Украине

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Референдумы, которые провели в Херсонской и Запорожской областях, приведут к разрушению установленной западными странами системы власти на Украине, высказался глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

Пример Херсона и Запорожья будет наталкивать жителей Николаевской, Одесской и других областей на мысли о том, «что и они хотят вернуться в Россию». На Украине был запущен процесс разрушения власти, установленной Западом, заключил Константинов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России закономерным финалом многолетнего гнета.

Итоги референдумов в Донбассе огласили вечером 27 сентября. В ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали свыше 90 процентов избирателей, в Херсонской области — 87 процентов.

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Сергей Истомин
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