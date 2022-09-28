США обозначили срок вынесения проекта резолюции по референдумам на голосование

Постпред США: проект резолюции по референдумам в Донбассе может быть вынесен на ГА ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обозначила примерные сроки вынесения на голосование в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по референдумам в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России. Ее слова приводит ТАСС.

Она сообщила, что это должно произойти в ближайшее время. «Наш план заключается в том, чтобы вынести проект резолюции на голосование <...> в конце этой недели или в начале следующей», — поделилась дипломат. Соответствующий документ о референдумах был представлен США и Албанией во вторник. Отмечается, что при отсутствии положительного результата в Совете Безопасности, Соединенные Штаты обратятся к Генеральной Ассамблеей ООН по вопросу оценки референдумов.

Ранее США заявили, что отказываются запрещать Киеву наносить удары по территориям, присоединенным к России после референдумов. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул право Украины на самозащиту на всей своей территории, в том числе, возвращение незаконно отнятой.