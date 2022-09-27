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США отказались запрещать Киеву бить по присоединенным к России территориям

США не запретят Киеву бить по территориям, присоединенным к России после референдумов

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

США отказались запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, присоединенным к России после референдумов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая возвращение территории, которая тем или иным образом была незаконно занята Россией», — сказал он.

Блинкен указал, что США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины. «Поскольку для нас и украинцев нет никаких изменений в отношении территорий, аннексируемых русскими, украинцы продолжат делать все, что необходимо для возвращения отнятых у них земель. Мы продолжим их в этом поддерживать», — заключил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.

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Анжелика Бережная
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