Россиянам с родственниками в ВСУ ответили на вопрос о возможности мобилизации

«Объясняем.рф»: имеющие родственников в рядах ВСУ мужчины подлежат мобилизации

Имеющие родственников в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) россияне не получат отсрочки от призыва. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — ответили на вопрос россиян на портале.

До этого стало известно, что мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть квадрокоптер — использовать его можно только по разрешению командира.

Также на портале опубликовали список личных вещей, которые россияне могут брать с собой при отправке по мобилизации. К ним относятся предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик.