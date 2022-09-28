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Россиянам с родственниками в ВСУ ответили на вопрос о возможности мобилизации

«Объясняем.рф»: имеющие родственников в рядах ВСУ мужчины подлежат мобилизации

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Имеющие родственников в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) россияне не получат отсрочки от призыва. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — ответили на вопрос россиян на портале.

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До этого стало известно, что мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть квадрокоптер — использовать его можно только по разрешению командира.

Также на портале опубликовали список личных вещей, которые россияне могут брать с собой при отправке по мобилизации. К ним относятся предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик.

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Анастасия Шейкина
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