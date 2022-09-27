Мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть квадрокоптер

«Объясняем.рф»: мобилизованным россиянам можно взять в воинскую часть квадрокоптер

Попавшим под частичную мобилизацию россиянам можно взять с собой в воинскую часть квадрокоптер, сообщает информационный портал «Объясняем.рф».

Использовать квадрокоптер можно будет только по разрешению командира. Также с собой в часть можно взять приборы ночного видения.

Ранее на портале опубликовали список личных вещей, которые россияне могут брать с собой при отправке по мобилизации. К ним относятся предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик.

В воинской части запрещены смартфоны — вместо них мобилизованные россияне могут взять с собой кнопочные телефоны. Фото- и видеосъемка на территории воинских подразделений запрещена.