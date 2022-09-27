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Мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть квадрокоптер

«Объясняем.рф»: мобилизованным россиянам можно взять в воинскую часть квадрокоптер

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Попавшим под частичную мобилизацию россиянам можно взять с собой в воинскую часть квадрокоптер, сообщает информационный портал «Объясняем.рф».

Использовать квадрокоптер можно будет только по разрешению командира. Также с собой в часть можно взять приборы ночного видения.

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Ранее на портале опубликовали список личных вещей, которые россияне могут брать с собой при отправке по мобилизации. К ним относятся предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик.

В воинской части запрещены смартфоны — вместо них мобилизованные россияне могут взять с собой кнопочные телефоны. Фото- и видеосъемка на территории воинских подразделений запрещена.

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Анастасия Шейкина
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