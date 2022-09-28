Глава СПЧ прокомментировал отъезд граждан из России

Глава СПЧ Фадеев: нет законных оснований не выпускать уезжающих граждан из России

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не видит законных оснований не выпускать уезжающих граждан из России. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Фадеев комментировал информацию о том, что на пограничном контроле останавливают и проверяют мужчин. Он предположил, что мера осуществляется для вручения повесток.

«Ну а как вручить-то повестку, повестка именная. Я не уверен, что это соответствует закону. Конечно, это многим не нравится, эти толпы людей, которые пытаются выехать в разные приграничные страны, но я пока не вижу никаких правовых, законных ограничений на такой выезд. Раз закон позволяет выезжать, значит люди имеют право это сделать», — отметил руководитель Совета.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что повестки будут вручать всем подлежащим мобилизации российским гражданам, въезжающим в Северную Осетию, где находится граница с Грузией.