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Захарова припомнила Белому дому угрозы Байдена покончить с «Северным потоком»

Захарова напомнила Белому дому, что Байден угрожал именно «покончить» с «Северным потоком»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что речь президента США Джо Байдена 7 февраля 2022 года подразумевала лишь предотвращение введения в строй трубопровода «Северный поток-2». Своим комментарием она поделилась в Telegram-канале.

По словам Захаровой, в речи американского лидера звучала угроза именно «покончить с газопроводом». В другом посте дипломат опубликовала видео с соответствующим выступлением Байдена, на котором президент США говорит о том, что с «Северным потоком» «будет покончено, если Россия вторгнется на Украину».

Накануне Жан-Пьер выступила с отрицанием того, что Байден угрожал уничтожением «Северного потока». Дипломат отметила, что в планах американского лидера не было такой задачи. «Президент сказал, что "Северный поток-2" не введут в строй и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — сказала представитель американской администрации.

Марина Совина
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