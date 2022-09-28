Белый дом объяснил угрозы Байдена «покончить с "Северным потоком"»

Белый дом: Байден обещал не уничтожить «Северный поток», а не допустить его ввода в строй

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала высказывания российских официальных лиц, цитировавших угрозы президента США Джо Байдена «покончить с "Северным потоком"». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, американский лидер обещал предотвратить введение в строй трубопровода, а не уничтожить его.

«Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — сказала представитель Белого дома.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что у властей Польши и США были мотивы для нанесения разрушений газопроводу «Северный поток». Дипломат ответила на заявление экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава на протяжении 20 лет боролась с трубопроводом. «Еще лучше. Получается, мотивы и возможности были и у США, и у Польши, раз "все польские правительства боролись 20 лет" с газопроводом», — заключила она.

