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Власти Запорожской области попросят Путина присоединить регион к России

Рогов заявил, что власти Запорожской области попросят Путина принять регион в состав РФ

Фото: РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Запорожской области обратятся к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к России. Об этом он рассказал в в эфире «Соловьев Live».

«Сегодня у нас будет обращение к Владимиру Владимировичу [Путину]», — сообщил Рогов, говоря о желании региона войти в состав РФ.

Как он считает, оно будет рассмотрено в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подготовит документ с обращением к Путину с просьбой присоединить ЛНР к России. Кроме того, он отметил, что более 98 процентов граждан республики проголосовали за вхождение в состав РФ.

27 сентября подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей поддержали на референдумах вступление регионов в состав России на правах субъектов федерации.

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Кристина Есикова
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