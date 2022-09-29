В России заговорили о проблемах с параллельным импортом

«Ъ»: в России могут возникнуть проблемы с параллельным импортом

В России могут возникнуть проблемы с параллельным импортом — механизмом, который должен был позволить ввозить в страну различные потребительские товары, которые перестали поставлять из-за санкций, говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты в области логистики.

На фоне частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, с рынка могут уйти занимающиеся параллельным импортом небольшие организации — в основном в секторе работают именно они. Такие предприятия очень сильно зависят от внешних обстоятельств, объясняет коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. Если мобилизованные сотрудники уйдут, найти новых на их место в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно в силу слишком существенных финансовых затрат, поясняет он.

Латинский полагает, что дефицит может коснуться различных групп товаров, но в первую очередь тех, которые сложно ввозить и декларировать: телевизоров, смартфонов, ноутбуков, а также химической продукции — например, удобрений и эфирных масел.

По словам директора по развитию бизнеса FM Logistic Алексея Мисаилова, по некоторым межрегиональным направлениям нехватка транспортных средств из-за отсутствия водителей уже есть: «Дальнейший спрос не будет поддерживаться предложением, что приведет к росту цен на логистику в целом».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что на фоне мобилизации может быть сложно заменить сотрудников, которые в том числе занимаются снабжением населения социально значимыми потребительскими товарам.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что в страну по параллельному импорту завезли более 1,3 миллиона товаров на 9,3 миллиарда долларов, что помогло поддержать спрос на рынке бытовой химии и техники. 19 сентября, до объявления Путиным частичной мобилизации, в Минпромторге рассказывали об улучшении прогнозов по параллельному импорту.