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Полиция нашла труп женщины в багажнике попавшего в незначительное ДТП автомобиля

WECT News 6: мужчина перевозил труп, попал в ДТП и был арестован

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Следователи в американском городе Уилмингтон, штат Северная Каролина, нашли труп женщины в багажнике автомобиля после того, как водитель попал в незначительное ДТП на светофоре. Об этом сообщает WECT News 6.

27-летний Закрей Бейкер не справился с управлением автомобилем и врезался в машину, которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. Полицейские обнаружили, что Бейкер был в нетрезвом состоянии и перевозил в автомобиле труп женщины. По данным сотрудников правоохранительных органов, ее смерть наступила в результате передозировки наркотическим веществом.

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В полиции округа Нью-Хановер ведут расследование обстоятельств смерти, а полиция Уилмрингтона занимается расследованием факта ДТП. Бейкеру предъявили обвинение в регулярном вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, несообщении о смерти человека и вождении без права управления транспортным средством. Мужчина арестован, залог составляет 50 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что на западе американского штата Нью-Йорк женщина вернулась из супермаркета и обнаружила в своем пикапе труп неизвестного мужчины. Его тело направили на вскрытие, чтобы определить причину смерти.

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Алиса Дмитриева
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