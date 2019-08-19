Женщина нашла в машине мертвеца после похода по магазинам

На западе американского штата Нью-Йорк женщина вернулась из супермаркета и обнаружила в своем пикапе труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает NBC Washington.

По данным полицейского округа Ниагары Джеймса Вотура (James Votour), инцидент произошел в пятницу, 16 августа. Женщина собиралась на кемпинг и заехала в город Локпорт за покупками. Вернувшись из магазина, она нашла в машине мертвого человека и позвонила в полицию.

Вотур утверждает, что при себе у погибшего не нашли документов. Полиция воспользуется отпечатками пальцев и технологией распознавания лиц, чтобы установить личность мужчины. Его тело направили на аутопсию, чтобы определить причину смерти.

В 2017 году сообщалось, что житель американского штата Калифорния угнал у морга машину, заметил в ней труп, вернул ее и попытался украсть другой автомобиль. Сотрудник морга погрузил тело покойного в фургон и отлучился за документами, при этом ключ оставил в замке зажигания. В этот момент злоумышленник сел за руль и уехал.

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