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Бывшие сотрудники «Эха Москвы» запустят новую медиаплатформу

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о запуске новой медиаплатформы

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывшие сотрудники радиостанции «Эхо Москвы» запустят новый медиапроект. О планах по запуску дайджестной медиаплатформы с ТАСС поделился экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

«Коллеги, которые уехали и находятся за границей, решили создать по принципу "Эха Москвы" платформу для всех материалов, которые выпускают бывшие журналисты "Эха". <...> Не будет редакции, главного редактора. Это дайджестная платформа, которая собирает "вселенную «Эха»". Я эту задумку поддерживаю», — сообщил он.

Ожидается, что платформа будет включать в себя мобильное приложение, сайт и Telegram-канал. По словам Венедиктова, запуск запланирован на 3 октября. «Это делается для того, чтобы аудитория не искала по всей сети материалы, созданные нашими журналистами», — добавил он.

О закрытии «Эха Москвы» стало известно 3 марта. По словам Венедиктова, решение об этом принял совет директоров СМИ. 1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту радиостанции в связи с тем, что на ресурсе публиковались ложные сведения о действиях российских военных. В тот же день Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Москвы».

10 марта Венедиктов назвал главной причиной закрытия радиостанции рассуждения журналистов в эфире «Эха Москвы» о спецоперации на Украине, которые сочли призывом к экстремизму.

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Денис Савосин
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