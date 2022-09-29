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Финляндия заявила о закрытии границ для российских туристов

Финляндия закроет границу для туристов из России 30 сентября до особого распоряжения
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Финское правительство одобрило закрытие границ для российских туристов. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства глава МИД Пекка Хаависто, пишет ТАСС в четверг, 29 сентября.

Согласно новым правилам, запрет на пересечение туристами из России финской границы вступит в силу в полночь 30 сентября. Действовать ограничения будут до особого распоряжения. Как уточнили власти, решение не затрагивает граждан, которые будут въезжать в государство по гуманитарным причинам.

Также исключение сделают для российских граждан, прибывающих в Финляндию, например, по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение. По словам министра иностранных дел, решение принято из-за якобы существующей угрозы международным отношениям Финляндии.

О том, что кабинет министров Финляндии объявит решение по ограничению въезда россиян, стало известно 28 сентября.

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Марина Совина
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