Российский военком извинился за призывы в военкомат по громкоговорителю

Военный комиссар Дербента Мусаев извинился за призывы в военкомат по громкоговорителю

Военный комиссар дагестанского Дербента извинился перед местными жителями за инцидент с автомобилем, ездившим по городу с громкоговорителем, через который от всех мужчин города требовали явиться в военкомат для мобилизации. Видео обращения российского военкома публикует Telegram-канал RT.

Военком Фарид Мусаев отметил, что приносит извинения за информацию, которая распространялась через громкоговорители. По его словам, она была некорректной. «Уважаемые граждане города Дербента, всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат», — доносилось из громкоговорителей автомобиля, курсировавшего по городу 29 сентября.

Мусаев попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Он подчеркнул, что никаких изменений в критериях призыва не произошло. Военком также пообещал, что комиссия будет давать отсрочку при представлении всех соответствующих документов.

Ранее за инцидент извинился глава Дагестана Сергей Меликов. Он назвал решение, принятое в Дербенте, странным. Помимо этого, глава российского региона выругался матом в адрес местных чиновников. «Вы что, дебилы, ***, а? Кто их уполномочил ездить по городу? Это ни что иное как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи уголовного кодекса», — обратился Меликов к чиновникам во время заседания Совбеза Дагестана.