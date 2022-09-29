Описана вероятность взрыва беспроводных наушников

Специалист Бодров рассказал, что наушники могут взорваться из-за механического повреждения

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров описал вероятность взрыва беспроводных наушников. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

По словам Бодрова, взрыв наушников может случиться из-за брака на производстве, старения, перегрева, вскрытия или механического повреждения. Эти же правила относятся и к другим устройствам, которые имеют аккумулятор. «Пот или влага, вероятно, могут внести свой вклад, если есть один из перечисленных факторов», — отметил специалист.

Последствия взрыва зависят от того, где и когда он произошел: «Минимум — просто испортится поверхность, максимум — ожоги и травмы разной степени тяжести». В этой связи Бодров рекомендовал пользоваться только сертифицированными зарядными устройствами и не допускать перегрева гаджета.

«Необходимо помнить, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений, поэтому оставьте гаджет в стороне, если планируете, например, заняться активным спортом», — подчеркнул специалист. По словам Бодрова, взрыв можно спровоцировать, если положить устройство в заднем кармане и сесть на твердую поверхность.

Ранее глава Apple Тим Кук подтвердил, что компания продолжает продавать проводные наушники. По словам Кука, данный аксессуар все еще пользуется спросом.