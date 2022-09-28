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В Apple рассказали о продажах проводных наушников

BBC: Тим Кук заявил, что Apple продолжает продавать проводные наушники

Фото: Shutterstock

Глава Apple Тим Кук прокомментировал продажи проводных наушников EarPods. Об этом сообщает BBC.

В разговоре с корреспондентом британского издания Кук заявил, что Apple все еще продает проводные наушники. Топ-менеджер фирмы подчеркнул, что на гарнитуру есть спрос, поэтому корпорация не сняла ее с производства и продажи.

По словам журналистки BBC Зои Клейнман, после интервью предприниматель заинтересовался фирменным диктофоном радиовещательной корпорации: «Кук был очарован им и несколько раз повертел его в руках». Журналистка рассказала, что ей приходится использовать проводные наушники EarPods, чтобы воспроизводить записанное, на что Кук ответил, что Apple все еще продает классические наушники. «Люди все еще покупают EarPods», — подчеркнул Кук.

С 2016 года Apple перестала комплектовать iPhone обычными наушниками с 3,5-миллиметровым разъемом, выпустив гарнитуру с портом Lightning. С 2020 года смартфоны Apple не имеют наушников в комплекте — их можно купить отдельно. Также с 2016 года IT-гигант выпускает беспроводные наушники.

Ранее журналисты «Ведомостей» рассказали, что на фоне объявленной президентом частичной мобилизации россияне бросились скупать кнопочные телефоны. Источники в крупных ретейлерах зафиксировали рост продаж подобных девайсов на несколько десятков процентов.

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Андрей Ставицкий
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