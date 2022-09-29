Кардиолог назвал главный способ избежать повторного инфаркта или инсульта

Профессор Шахнович: риск повторного инфаркта увеличивается при прекращении лечения

Строгое следование плану лечения — это главный способ избежать повторного инфаркта и инсульта, рассказал в интервью «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, профессор кафедры кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова, доктор медицинских наук Роман Шахнович.

По словам кардиолога, при неоправданном прекращении лечения риски нового инфаркта или инсульта увеличиваются в несколько раз.

Нужно четко понимать, что терапия после инфаркта или инсульта направлена в первую очередь на то, чтобы предотвратить повторное событие, а не на улучшение самочувствия. То есть эти препараты не имеют никаких ощутимых для пациентов эффектов Роман Шахнович кардиолог, профессор

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что через два-три месяца после перенесенного инфаркта люди, как правило, успокаиваются, забывают о плохом, мотивация принимать лекарства пропадает. К тому же и сам пациент, и его близкие уверены, что раз нет видимого эффекта от препаратов, можно дать печени отдохнуть.

Поначалу пациенту может показаться, что он прав, и лекарства были назначены напрасно. «Но проходит месяц-два без лекарств, и у пациента случается повторный инфаркт», — утверждает Шахнович.

Кардиолог отметил, что перенесенный ранее инфаркт — это основной фактор риска. Терапия препаратами направлена на борьбу с атеросклерозом, тромбозом, к которым склонен пациент.

Шахнович считает, что врачу следует объяснить пациенту, что пускать ситуацию на самотек никак нельзя. «К тому же лекарства достаточно безопасны, редко вызывают нежелательные явления, даже при многолетнем использовании. Тем не менее при появлении любых новых непонятных симптомов нужно обратиться к врачу», — пояснил он.

Для того чтобы сердце оставалось здоровым, нужно следовать строгим правилам: следить за питанием, чтобы контролировать вес и уровень холестерина, а также уделять время физической активности, добавил Шахнович. Людям, чьи близкие родственники перенесли инфаркт или инсульт, нужно проходить регулярные осмотры, начиная с 30-летнего возраста.

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