Кардиолог назвал способ правильно снижать давление

Кардиолог Аскаров: снижать давление нужно постепенно и только назначенными препаратами

Приводить давление в норму нужно только назначенными специалистом препаратами и постепенно, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров. Способ правильно снижать давление он назвал в беседе с «Аргументами и фактами».

В норме, напомнил он, давление у людей не превышает 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Если давление стабильно повышено или регулярно — два-три раза в неделю — поднимается до цифр 140/100 миллиметров ртутного столба и выше, нужно понаблюдать за собой, предупредил Аскаров. При давлении, достигающем значений 160, 170, 180 миллиметров ртутного столба, лечение под присмотром специалиста нужно начинать срочно, отметил врач.

Использовать один из трех препаратов для коррекции давления можно только по рекомендации специалиста и под его наблюдением, подчеркнул Аскаров. «При этом после приема препарата надо посидеть или полежать, наблюдая за собой. Самому себе назначать те или иные препараты или дозировки нельзя, так как если слишком резко снизить давление, например оно упадет ниже 110-100 миллиметров ртутного столба у человека может закружиться голова, он также может потерять сознание», — предостерег специалист, добавив, что в тяжелых случаях резкое снижение давления может стать причиной ишемических изменений в мозге и других органах на фоне обеднения кровотока.

В первые два часа, продолжил врач, давление выше, чем 160 миллиметров ртутного столба можно понизить только на 20-30 пунктов. До привычных для человека показателей корректировать давление необходимо в течение суток, заключил Аскаров.

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