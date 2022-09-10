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Кардиолог раскрыл способ распознать высокий холестерин по глазам

Кардиолог Кондрахин сообщил, что высокий холестерин можно распознать по бляшкам на глазах

Фото: Amanda Dalbjörn / Unsplash

У людей с высоким уровнем холестерина могут наблюдаться бляшки на веках и радужке глаза. Такой способ распознать проблемы с организмом раскрыл кардиолог, клинический фармаколог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Ura.ru.

По его словам, из-за высокого холестерина на радужке глаза могут проявляться характерные кольца или полукольца. «Лишний холестерин откладывается под кожей на поверхности. Если его очень много, можно получить атеросклероз сосудов не только сердца, но и мозга, и других органов», — рассказал Кондрахин, посоветовав соблюдать осторожность при наблюдении этого симптома.

При этом кардиолог подчеркнул, что холестерин ниже нормы также сигнализирует о проблемах со здоровьем, так как из него строятся женские и мужские половые гормоны. «Если холестерина не хватает, то он не выполняет свою важную функцию — построение клеток», — объяснил врач.

Ранее диетологи назвали продукты, употребление которых способствует снижению уровня общего холестерина в организме на 25 процентов. Врачи рекомендовали добавить в пищу бобы, овсяные хлопья, орехи и жирную рыбу.

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Константин Лысяков
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Кардиолог раскрыл способ распознать высокий холестерин по глазам
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